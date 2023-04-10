Ребенок попал под грузовик в Брянске

Грузовик сбил семилетнего мальчика на дороге в Брянске. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.

На улице Орловской в областном центре грузовая «ГАЗель» сбила семилетнего ребенка. Мальчик внезапно выбежал на дорогу в неположенном месте. К счастью, травм юный пешеход не получил.

Инспекторы выясняют, почему ребенок был на прогулке один и так грубо нарушил правила дорожного движения.