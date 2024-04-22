Ремонт моста по нацпроекту закончат в Клинцах в этом году

Ремонт моста через реку Московка в Клинцах по нацпроекту подрядчик закончит в этом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Клинцах продолжается капремонт моста через реку Московка. Он расположен на улице Октябрьской.

Инженерное сооружение длиной 34 метра в порядок приводит подрядная организация ООО «Мостремстрой». Рабочие не стали менять основание моста, но расширили его и забили дополнительные сваи для увеличения запаса прочности.

Также специалистам предстоит установить два очистных фильтропатронов. Они нужны для очищения воды попадающей с моста в реку.

Мост ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы планируют закончить в этом году.