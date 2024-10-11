Шесть километров трассы отремонтировали в Дятьковском районе

Шесть километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Дятьковском районе в этом году в порядок привели автодорогу Дятьково-Бытошь-Будочки. Подрядная организация ООО «АНИ» отремонтировала шесть километров трассы. Специалисты уложили новый асфальт и укрепили обочины. На проезжую часть нанести термопластиковую разметку.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».