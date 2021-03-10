«Скрытые патрули» следят за «зебрами» в Брянске

Литературная аллея На карте Смоленска может появиться ещё одна достопримечательность – аллея в честь известных прозаиков и поэтов, чья судьба неразрывно связана со Смоленщиной. Эта тема обсуждалась в ходе мартовского приёма граждан, который председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл в региональной Приёмной Президента РФ. Заручиться поддержкой Одними их тех, кто пришёл на приём, были архитектор Наталья

Мяч в игре В областном центре развивают баскетбол. В Смоленске 3 и 4 марта прошёл баскетбольный турнир для школьников 7-9 – х классов. Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между Федерацией баскетбола области и школьной лигой «Локобаскет», подписанного ранее при содействии регионального отделения «Единой России». Быстрее, выше, сильнее К организаторам и участникам обратился председатель регионального парламента, руководитель

Смоленскэнерго предлагает потребителям новую услугу «Опиловка веток и спил В списке дополнительных услуг, которые филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» предоставляет своим клиентам в ноябре 2020 года появилась новая услуга «Опиловка веток и спил деревьев». Это процесс частичной обрезки ветвей деревьев или крупных кустарников для формирования очертаний в практических и декоративных целях. Опиловка веток или кронирование рекомендуется для уменьшения парусности, при усыхании кроны, заболеваниях растений, облагораживания

В Смоленске в результате пожара сгорела веранда 9 марта около восьми часов утра в Смоленске на улице Нижнерославльской произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяин одной из квартир двухквартирного дома на улице Нижнерославльской в Смоленске почувствовал едкий запах дыма. Когда источника дыма у себя дома он не нашел, мужчина не на шутку испугался и поспешил в соседнюю квартиру,

Линейный отдел МВД России на станции Смоленск информирует граждан о порядке приёма, регистрации и разрешения сообщений (заявлений) Линейный отдел МВД России на станции Смоленск информирует о том, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации все органы внутренних дел обязаны принимать устные и письменные заявления граждан, сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом произошедшем, либо только подготавливаемом преступлении или происшествии, которое требует проведения проверки со стороны