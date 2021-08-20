Сотрудники передвижной лаборатории проверяют асфальт на дорогах Трубчевского района

На Московской железной дороге модернизировано более 225 км путей С начала летней ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге обновлено 225 км пути, включая укладку 124 км новой рельсошпальной решетки. Заменено 103 комплекта стрелочных переводов. Основные работы ведутся на участках Большого окружного кольца, а также Москва – Рязань – Ряжск, Москва – Красное, Люберцы – Черусти, Ожерелье – Елец. На МЦД-1: Москва-Бутырская – Бескудниково, Бескудниково

19 августа в Смоленске пройдут сплошные проверки на дорогах Профилактическя акция «Сплошные проверки» пройдет в Смоленске в четверг, 19 августа 2021 года, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Смоленской области. Проводить мероприятие планируют на перекрестке проспект Гагарина – Досуговское шоссе с 8:00 до 10:00. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспортные средства и проверять состояние автомобилистов. Акцент обещают сделать на проверке трезвости

Это надо видеть! Сегодня в нашей стране всё возрастающей популярностью пользуется посещение промышленных предприятий, что называют трендом современного туризма. В настоящее время все желающие могут увидеть, как эскимо покрывается глазурью в Московской области, или стать корабелом за 6 часов в Санкт-Петербурге. Смоленская область также готова развивать промышленный туризм у себя. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский

В безаварийном режиме На календаре – конец августа, а это значит, что не за горами осенние холода и соответственно начало отопительного сезона. Подготовка к нему в регионе, как и положено, началась заранее. О ходе работы и о её промежуточных итогах губернатор Алексей Островский рассказал смолянам на своей страничке в соцстеях. По его словам, в 2021 году муниципалитетам на

Испить воды В регионе модернизируют объекты питьевого водоснабжения. Тема качества питьевой воды волнует сотни смолян, живущих в разных уголках региона. Остаётся она в числе приоритетных и для областных властей. В рамках регионального проекта «Чистая вода», который входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», на карте Смоленщины появляется всё больше станций очистки воды, а существующие объекты питьевого