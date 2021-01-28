Спасатели помогли выбраться пострадавшему после ДТП в Выгочинском районе

27 января в 23.13 произошла авария с участием двух грузовых автомобилей на трассе А-240 в Выгоничском районе, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту происшествия выехали пожарные, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

В результате ДТП есть пострадавший. Спасатели проводили работы по деблокированию пострадавшего и смыву горюче-смазочных материалов.