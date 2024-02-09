Строительство нового моста через Болву брянский подрядчик продолжает зимой

Зимой подрядчик не прекращает строительство нового моста через Болву на автодороге «Подъезд к городу Фокино». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на автодороге «Подъезд к городу Фокино» продолжается строительство 173-метрового моста через реку Болва. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» не останавливает работы и зимой.

Так, специалисты укрепляют откосы дамб армированным монолитным бетоном. Кроме того, рабочие готовят дорожное полотно для строительства участка новой автодороги. Магистраль соединит Брянск, новый мост и Фокино.