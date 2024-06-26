Девять дорог отремонтируют в Брянске по нацпроекту

Девять улиц отремонтируют в Фокинском районе Брянска по нацпроекту в 2024 году году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»вошли девять объектов в Фокинском районе Брянска. Так, в этом году преобразятся проспект Московский и проезд от проспекта Московского до улицы Соборной. Ремонт пройдет на улицах Западная, Культуры, Чехова, Вокзальная и Чкалова. Также в порядок приведут переулок Кутузова от улицы Шолохова до улицы МЮД и улицу Карла Маркса в посёлке Белые Берега.