Выравнивающий слой цементобетона укладывают рабочие на новый мост в Фокино

Выравнивающий слой цементобетона укладывают рабочие на новый мост через реку Болва в Фокино. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В городе Фокино продолжается строительство моста через реку Болва. Работы вышли на завершающий этап. Специалисты подрядной организации ООО «Дорстрой 32» обустраивают выравнивающий слой из цементобетона на проезжей части и укрепляют откосы монолитным бетоном. Также рабочие устанавливают освещение.

Новый двухполосный мост длиной 173 метра с тротуарами для пешеходов возводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Старое сооружение разберут летом. К концу июня на новом мосту откроют реверсивное движение.