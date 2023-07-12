Суд обязал брянское дорожное управление привести в порядок участок трассы в селе Чопово

Суд обязал брянское дорожное управление заменить асфальт, построить тротуары и поставить фонари на участке трассы в селе Чопово. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Почепского района пожаловалась жительница села Чопово. Она сообщила, что автомобильная дорога регионального значения Брянск-Новозыбков-Мглин, проходящая по территории населенного пункта не безопасна для всех участников движения.

Так, на этом участке дороги нет освещения и тротуаров. А дорожное покрытие усеяно выбоинами.

Прокуратура обратилась в суд с иском к Управлению автомобильных дорог Брянской области, потребовав устранить нарушения. Высшая инстанция иск удовлетворила и установила срок исполнения до 1 августа следующего года.