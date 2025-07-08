Свыше двух километров улицы Профсоюзов отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Володарском районе Брянска отремонтируют улицу Профсоюзов. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 2,4 километра дороги.

Специалисты уложат на проезжей части новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик приведёт в порядок тротуары и съезды, обновит колодцы инженерных сетей. Освещать улицу будут новые фонари со светодиодными светильникам. В завершении рабочие нанесут разметку термопластиком и краской.

Улицу отремонтируют по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».