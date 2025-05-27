Свыше километра улицы Комсомольской в Брянске ремонтируют по нацпроекту

Свыше километра улицы Комсомольской в Брянске подрядчик ремонтирует по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Комсомольская в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй» приводит в порядок 1,3 километра дороги от улицы Союзной до улицы Молодой Гвардии.

Специалисты заменят покрытие проезжей части на новое из прочной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, а также построит тротуары. Подрядчик отремонтирует наружные инженерные сети и построят ливневую канализацию. На улице появится новое наружное электроосвещение. В завершении рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.