Свыше километра улицы Комсомольской в Брянске ремонтируют по нацпроекту

Свыше километра улицы Комсомольской в Брянске подрядчик ремонтирует по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Комсомольская в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй» приводит в порядок 1,3 километра дороги от улицы Союзной до улицы Молодой Гвардии.
Специалисты заменят покрытие проезжей части на новое из прочной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, а также построит тротуары. Подрядчик отремонтирует наружные инженерные сети и построят ливневую канализацию. На улице появится новое наружное электроосвещение. В завершении рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.
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