Свыше ста километров дорог отремонтировали в Брянской области по нацпроекту в 2024 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В текущем году в Брянской области отремонтировано свыше 450 км дорог. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» привели в порядок и построили свыше 100 км дорог. Кроме того, в регионе модернизировали пять мостов, а через реку Болва на подъезде к городу Фокино – построили новый.

В будущем году дороги будут обновлять по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».