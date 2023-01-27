Таксиста без прав задержали инспекторы в Брянске

Таксиста, лишенного водительских прав, задержали инспекторы ДПС в областном центре. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянске прошла оперативно-профилактической операции «Легковое такси». Сотрудники городского отдела ГИБДД остановили автомобиль такси Renault Logan под управлением 42-летнего водителя.

Полицейским таксист не смог предоставить путевую документацию А потом выяснилось, что и прав у него нет. В феврале прошлого года он лишился удостоверения за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

На водителя инспекторы составили три протокола. Его доставили в отдел для разбирательства.

Таксисту грозит административный арест до 15 суток и штраф. Решение примет суд.