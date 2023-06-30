Трассу реконструируют в Брасовском районе

Трассу до Турищево реконструируют в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в Брасовском районе идёт реконструкция автодороги «Локоть-Кретово»-Турищево. В этом году на участке в 9 километров специалисты укрепят обочины и отремонтируют водопропускные трубы. А в населенных пунктах рабочие построят новые тротуары, сделают пешеходные и барьерные ограждения. Кроме того, на трассе появятся заездные карманы для общественного транспорта и четыре новых автопавильона.

Сейчас подрядная организация АО «Брянскавтодор» занимается разбивкой трассы и укладывает асфальтобетонное покрытие. Реконструкцию планируют завершить в этом году.