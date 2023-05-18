Трассу ремонтируют в Погарском и Почепском районах
Трассу «Брянск-Новозыбков»-Погар ремонтируют в Погарском и Почепском районах. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Погарском и Почепском районах Брянской области идет ремонт автодороги «Брянск-Новозыбков»-Погар. Это дорога-дублёр федеральной автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь.
Протяженность участков ремонта составляет 4,6 километра. Подрядный организации ООО «Погарагродорстрой» и АО «Брянскавтодор» уже убрали старое покрытие и укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.
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