Трассу Стародуб-Новые Ивайтёнки отремонтируют по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В текущем году в Стародубском муниципальном округе в порядок приведут трассу Стародуб-Новые Ивайтёнки. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» отремонтируют 5,4 км дороги по улице Краснооктябрьская села Десятуха и по улице Центральной села Степок Стародубского округа.

Старое асфальтобетонное покрытие специалисты заменят на новое. Рабочие отремонтируют водопропускные трубы, обновят остановочные и посадочные площадки и построят новое барьерное ограждение. В завершении на трассе установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку со светоотражающими элементами.

Ремонт сделают по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».