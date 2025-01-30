Три дороги отремонтировали в Фокино по нацпроекту в минувшем году. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В 2024 году в городе Фокино капитально отремонтировано три дороги. Так, в порядок привели участок трассы «Подъезд к г.Фокино» в 400 метров от дома 1 до дома 15 по улице Ленина. Подрядчик уложил там новое асфальтобетонное покрытие, построил тротуары и сделал пешеходное ограждение. Также для безопасности на дороге появилась искусственная неровность.

На участке автодороги Фокино – Пупково отремонтировали 500 метром проезжей чатси от дома 24 по улице Мира до технологической дороги. Там также заменили асфальт, сделали тротуары и новое наружное электроосвещение.

А на улице Пушкина асфальтобетонное покрытие заменили на 1,3 километра дороги. Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».