Три иномарки столкнулись на перекрестке в Брянске

Водитель сломал плечо при столкновении трёх машин на светофоре в областном центре. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Калинина в Брянске произошла авария. 45-летний водитель такси RENAULT LOGAN врезался в остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Opel Astra.Тот от удара отбросило на впереди стоящий Chevrolet Cruze.

Травмы получил водитель Opel. Он сломал плечо. С назначением лечения его отпустили домой.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.