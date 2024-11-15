Три километра трассы отремонтировали по нацпроекту в Клинцовском районе

Три километра трассы Клинцы — Ущерпье — Красная Гора отремонтировали по нацпроекту в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл участок трассы Клинцы — Ущерпье — Красная Гора в Клинцовском районе. Три километра дороги в порядок привела подрядная организация АО «Брянскавтодор». Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и сделали съезды. Чтобы на проезжей части не скапливалась вода специалисты обустроили водосбросные лотки и отремонтировали водопропускную трубу.

Также на трассе появилось барьерное ограждение и новые дорожные знаки. Разметку нанесли холодным пластиком со светоотражающими элементами.