Три машины слетели с трассы в Навлинском районе

Три иномарки вылетели с дороги и перевернулись на трассе в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 378 км автодороги М3 «Украина» в Навлинском районе. 50-летний водитель на Opel Astra совершал обгон Nissan Almera. В этот момент 41-летний автомобилист из Nissan, не убедившись в безопасности маневра, начал обгонять Volkswagen Jetta.

Водитель Nissan вернулся в свою полосу, но не справился с управлением. Иномарка оказалась в кювете. Opel и Volkswagen столкнулись и также улетели с дороги и перевернулись.

В ДТП травмы получил водитель Nissan. Он ушиб голову и ногу. Госпитализация ему не потребовалась.

Все водители были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности, как и пассажиры транспортных средств, уточнили в ГИБДД.