Три моста отремонтируют в Брянской области по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2025 году в Брянской области завершат капитальный ремонт трёх мостов. Работы продолжат по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Так, в Унече продолжается капремонт путепровода через железнодорожные пути. В Почепе компания «Мостремстрой» приводит в порядок мост через реку Судость на улице Ленина. А в Севском районе ООО «Дорстрой 32» завершит капремонт моста через реку Уль.