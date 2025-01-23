Три участка брянской трассы и два моста отремонтируют по новому нацпроекту

Три участка трассы и два моста отремонтируют по новому нацпроекту в Брянской области в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2025 году дан старт новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». По нему продолжат обновлять дороги и мосты, ремонт которых начался по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Так, в Унече продолжается капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями. А в Севском районе доделают моста через реку Уль и 4,5 километра автодороги «Украина» — Суземка – Заулье. В Комаричском районе продолжат приводить в порядок 11,5 км трассы Комаричи-Лубошево. В Дятьковском районе ремонт завершат на участке автодороги Дятьково-Бытошь-Будочки, протяженностью 2 километра 950 метров.