Улицу Болховскую отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В этом году в Бежицком районе Брянска капитально отремонтировали улицу Болховскую. Подрядная организация ООО «Дортрансстрой» привела в порядок более 1,8 километра участок дороги от улицы Литейной до улицы Союзной.

Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Также специалисты добавили новые фонари со светодиодными светильниками и сделали искусственные неровности. Возле школы коррекции и развития VIII вида города Брянска подрядчик построил парковку.

Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».