Улицу Гончарова в Брянске отремонтируют по новому нацпроекту. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

В план ремонта дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Гончарова в Бежицком районе Брянска. Работать на объекте будет подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой».

Специалисты обустроят водопропускные трубы, уложат асфальт, построят тротуары, привезут в порядок остановки общественного транспорта. Такое на дороге поставят новые знаки и нанесут разметку.

Завершить ремонт планируют в конце июня 2026 года.