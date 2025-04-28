Улицу Городищенскую в Брянске капитально отремонтируют по новому нацпроекту в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улиц Городищенская в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй» приведёт в порядок 1,6 километра дороги.

Специалисты уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, построят тротуары и сделают светодиодное освещение. Такое на дороге появятся искусственные неровности, новые дорожные знаки, термопластиковая разметка со световозвращающими элементами.

Капремонт стартует в конце апреля. Завершить работы должны к концу июня.