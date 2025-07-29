Улицу Киевскую ремонтируют в Брянске по нацпроекту

800 метров улицы Киевской отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Киевская в Фокинском районе Брянска. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» приводит в порядок более 800 метров дороги. Там расположены школа № 51, детские сады № 144 «Солнышко» и № 133 «Родничок», а также Брянский областной колледж искусств.
Специалисты убрели старое покрытие дороги сфрезеровано. От улицы Чкалова до улицы Шолохова рабочие уже уложили новый асфальт.
В настоящее время подрядчик ремонтирует тротуары и теплотрассу на участке от улицы Шолохова до улицы Олега Кошевого. После этого там тоже появится новое асфальтобетонное покрытие.
На объекте продолжается обустройство тротуаров. На улице Киевской также установят новые фонари и дорожные знаки, нанесут дорожную разметку термопластиком со световозвращающими элементами.
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