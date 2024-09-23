Улицу Культуры отремонтировали в Брянске

Более километра дороги на улице Культуры отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошла улица Культуры в Фокинском районе Брянска. Подрядная организация ООО «СБС» привела в порядок 1,1 километра дороги от улицы Дзержинского до переулка Июльского. Рабочие заменили асфальтобетонное покрытие, построили тротуары и провели новое электроосвещение. В завершении на дорогу рабочие нанесли разметку из термопластика со световозвращающими элементами и краски.