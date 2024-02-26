Улицу Почтовую в Брянске перекроют на два дня
Улицу Почтовую в Брянске перекроют на два дня в начале марта из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.
С 8 часов 2 марта до 20 часов 3 марта на улице Почтовой в Бежицком районе Брянска запретят движение машин. Ограничения действуют на участке от дома №43 до дома №70–а (от пересечения с улицей Морозовой до пересечения с улицей Гончарова)
Подрядчик «Брянскавтодор» в это период будет прокладывать ливневую канализацию. Эти работы предусмотрены планом капремонта улицы.
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