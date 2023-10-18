Улицу Телевизорную отремонтировали в Брянске

Тротуары и освещение появились на улице Телевизионной в Брянске после ремонта. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении.

В Советском районе Брянска капитально отремонтировали улицу Телевизорную. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Специалисты привели в порядок участок от улицы Попова до улицы Карачижской. Помимо нового асфальта, здесь появились тротуары и новое светодиодное электроосвещение. Для безопасности автомобилистов и пешеходов рабочие установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.