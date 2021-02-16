В Брянске борются с несанкционированными снежными горками

Горожан просят сообщать о стихийных горках в полицию.

ГИБДД Брянска просит горожан сообщать об образовании несанкционированных снежных горок. По данным ведомства, часто такие горки выходят на проезжую часть. При этом многие родители сами устраивают своим детям подобные развлечения.

Ребенок в азарте игры может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в условиях скользкой дороги, отметили в ГИБДД.

Пожаловаться на горки вблизи проезжей части можно по телефону 74-71-02. После вмешательства полиции коммунальщики будут их ликвидировать.