В Брянске будут штрафовать пешеходов-нарушителей

Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие.

12 февраля в Брянске пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход».

Как сообщает городская автоинспекция, цель мероприятия – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей ПДД и штрафовать за переход проезжей части в неположенном месте, проезд на красный свет и непредоставление пешеходам преимущества при движении по зебрам.

С начала этого года в Брянске оштрафовали 1892 пешехода, 825 водителей, не предоставивших преимущество в движении, и 558 водителей, проехавших на запрещающий сигнал светофора.