В Брянске готовятся к отмене 30 маршруток

Чиновники намерены развивать муниципальный общественный транспорт.

Депутаты Бежицкой районной территориальной группы обсудили состояние транспортной системы Брянска и меры по улучшению качества пассажирских перевозок.

По информации отдела по транспорту Брянской горадминистрации, сейчас в Брянске работают 96 муниципальных маршрутов.

Из них 42 – по регулируемым тарифам, которые обслуживают 265 автобусов и 96 троллейбусов. По нерегулируемым тарифам организовано 54 маршрута, где на линию выходят 805 маршрутных такси.

В июле начнется отмена 30 муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам. В частности, прекратят работу маршрутки № 10, № 38, № 47 и № 88. Альтернативу им составят троллейбус № 14т и автобусы № 11а, № 31а и № 48а соответственно.

На муниципальных маршрутах чиновники обещают сократить интервал движения и продлить время работы транспорта – с 6.00 до 24.00.

В Брянском горсовете заявили об улучшении транспортного обслуживания жителей 10-го микрорайона, где находится конечная остановка троллейбуса № 6т. Теперь оттуда через Курган Бессмертия и площадь Ленина можно добраться до бульвара Щорса в Володарском районе.

Изменения затронут и маршруты № 34, № 36, № 42, № 44, № 49, № 55, № 76 и № 99. На них сократится число машин и будет установлено новое расписание движения.

Также перевозчиков обяжут подключиться к Региональной навигационно-информационной системе.