В Брянске ловят пешеходов-нарушителей

За сутки к ответственности привлекли 60 человек.

Со 2 по 3 сентября сотрудники ГИБДД проводят в Брянске оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Автоинспекторы дежурят у образовательных учреждений и на участках, где возможны массовые нарушения.

За первый день рейдов полицейские привлекли к административной ответственности 60 пешеходов-нарушителей, пресекли восемь фактов нарушений со стороны детей. 19 водителей оштрафовали за непредоставление преимущества в движении пешеходам, восемь – за нарушение требований сигналов светофоров.