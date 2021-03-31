В Брянске начали ремонт дорог на улице Речной и на Первомайском кольце

В Брянске продолжается ремонт улично-дорожной сети, активная фаза которого началась в конце прошлой недели.

В 2016 году участок улицы Речной от дома №17 до дома№69 уже ремонтировали. Нынешний весной этот участок оказался в плачевном состоянии, разрушилось около 30% дорожного полотна. Сегодня подрядчик фрезерует разбитые участки дороги, готовя ее к асфальтированию.

Начинается ремонт и на Первомайском кольце в Бежицком районе. К укладке асфальта готовят отфрезерованные участки. Параллельно устранябт горячим асфальтом дефекты на улице Флотской.

После запуска асфальтных заводов, с 26 по 29 марта, подрядчики устранили ямочность на гарантийных дорогах общей площадью около 1 400 квадратных метров.