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В Брянске необычно остановили пьяного мотоциклиста

2021, 13 июля 12:00 На дорогах
В Брянске необычно остановили пьяного мотоциклиста
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Сотрудники Госавтоинспекции на улице Суворова города Брянска заметили движение мотоцикла, водитель которого был без мотошлема.  

На просьбу остановиться у обочины мужчина попытался затормозить, но не справился с управлением и упал с мотоцикла на проезжую часть.  

Как рассказал мужчина, он впервые сел на мотоцикл, поэтому не знал, как пользоваться тормозами. 

Выяснилось, что виновник происшествия в состоянии алкогольного опьянения и не имеет прав на управление транспортом. 

Какое вынести наказание брянцу решит городской суд. 

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