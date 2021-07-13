В Брянске необычно остановили пьяного мотоциклиста

Сотрудники Госавтоинспекции на улице Суворова города Брянска заметили движение мотоцикла, водитель которого был без мотошлема.

На просьбу остановиться у обочины мужчина попытался затормозить, но не справился с управлением и упал с мотоцикла на проезжую часть.

Как рассказал мужчина, он впервые сел на мотоцикл, поэтому не знал, как пользоваться тормозами.

Выяснилось, что виновник происшествия в состоянии алкогольного опьянения и не имеет прав на управление транспортом.

Какое вынести наказание брянцу решит городской суд.