В Брянске оштрафовали 149 пешеходов-нарушителей

Также сотрудники ГИБДД выявили пять пьяных водителей.

В ГИБДД Брянска подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеход» и «Нетрезвый водитель».

За нарушение ПДД к административной ответственности привлекли 149 пешеходов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам оштрафованы 29 водителей, еще 17 проехали на красный сигнал светофора.

В рамках операции «Нетрезвый водитель» автоинспекторы выявили двух пьяных водителей. Еще трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.