В Брянске оштрафовали 149 пешеходов-нарушителей
Также сотрудники ГИБДД выявили пять пьяных водителей.
В ГИБДД Брянска подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеход» и «Нетрезвый водитель».
За нарушение ПДД к административной ответственности привлекли 149 пешеходов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам оштрафованы 29 водителей, еще 17 проехали на красный сигнал светофора.
В рамках операции «Нетрезвый водитель» автоинспекторы выявили двух пьяных водителей. Еще трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.