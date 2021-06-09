В Брянске перекроют перекресток Транспортной и Котовского

Как сообщили в мэрии, работники ГУП «Брянсккоммунэнерго» будут вести земляные работы по перекладке теплотрассы от котельной по проспекту Московскому, 86а.

С 22.00 9 июня до 6.00 10 июня перекроют участок дороги на пересечении улиц Транспортной и Котовского в Фокинском районе Брянска.

Оранжевая планета В этом году марафон «Планета баскетбола – оранжевый атом» проходит в четвёртый раз. Спортивный проект запустили реготделение «Единой России», Федерация баскетбола Смоленской области, Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС. Ради будущего В зале по традиции собрались лучшие команды области, опытные тренеры и судьи. Из изменений – трибуны без зрителей, антисептики и медицинские

На станции Смоленск 9 и 10 июня будет работать музей-панорама «Поезд Победы» В среду, 9 июня, в Смоленск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальный проект, в котором с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций посетители узнают о событиях 1941-1945 годов. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, доставлявшей воинские поезда с оружием и боеприпасами

Огонь уничтожил дачу в Смоленском районе Около девяти часов вечера 6 июня в садовом товариществе «Полет 1» в Смоленском районе произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница СТ увидела пожар на соседнем участке и вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание ближе к полуночи. В результате пожара дачный дом был уничтожен полностью. В результате пожара никто не пострадал. В

В Смоленской области в ДТП с мотоциклом и авто пострадал человек Около 12 часов утра 6 июня 2021 года на улице Гагарина в селе Ершичи произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. Прибывшие пожарные подтвердили столкновение мотоцикла с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал один человек, которому была оказана

83 случая заболевания коронавирусом выявили в Смоленской области К 6 июня 2021 года на территории Смоленской области зарегистрировано 31 518 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в области коронавирус подтвердился у 83 человек. Выздоровели и выписались из больниц 71 смолянин. Всего число выздоровевших смолян достигло 29 703. Еще пять смолян умерли за минувшие сутки от коронавирусных осложнений. Число летальных случаев достигло 1 043.