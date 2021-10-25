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В Брянске пешеходов научат переходить дорогу

2021, 25 октября 10:00 На дорогах
В Брянске пешеходов научат переходить дорогу
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В областном центре пройдет двухдневное оперативно-профилактическое мероприятие.

27 и 28 октября сотрудники ГИБДД проведут в Брянске я оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный переход». Его цель – снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, формирование у пешеходов законопослушного поведения и разъяснение алгоритма безопасного пересечения проезжей части.

«Как показывает практика, даже при переходе дороги по пешеходному переходу пешеходы не в полной мере задумываются о вопросах своей безопасности, бездумно выходя на пешеходный переход», – сообщает городской ОГИБДД.

С начала года в Брянске зарегистрировано 68 наездов на пешеходов: пять человек погибли, 65 получили травмы. В 14 случаях пострадали дети. К административной ответственности полицейские привлекли 10 036 пеших участников дорожного движения.

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