В Брянске пешеходов научат переходить дорогу

В областном центре пройдет двухдневное оперативно-профилактическое мероприятие.

27 и 28 октября сотрудники ГИБДД проведут в Брянске я оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный переход». Его цель – снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, формирование у пешеходов законопослушного поведения и разъяснение алгоритма безопасного пересечения проезжей части.

«Как показывает практика, даже при переходе дороги по пешеходному переходу пешеходы не в полной мере задумываются о вопросах своей безопасности, бездумно выходя на пешеходный переход», – сообщает городской ОГИБДД.

С начала года в Брянске зарегистрировано 68 наездов на пешеходов: пять человек погибли, 65 получили травмы. В 14 случаях пострадали дети. К административной ответственности полицейские привлекли 10 036 пеших участников дорожного движения.