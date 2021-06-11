В Брянске подтверждается каждая вторая жалоба на водителей

С начала года в ГИБДД пожаловались 295 горожан.

С января по май 2021 года в дежурную часть ГИБДД Брянска поступило 295 сообщений о нарушениях со стороны автомобилистов.

Как сообщает городской ОГИБДД, 174 сообщения – каждое второе – подтвердились. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

«Благодаря активной жизненной позиции наших горожан удалось избежать непоправимых трагедий на дорогах Брянска!» – отметили в ГИБДД.

В ведомстве также напомнили: о нарушении Правил дорожного движения можно сообщить в дежурную часть по телефону 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.