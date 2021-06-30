В Брянске поймали таксиста-гонщика

Водитель такси Uber пересек сплошную, за что и был наказан.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, правонарушение таксиста запечатлено на записи камеры видеорегистратора.

Как стало известно позднее, 26 июня на улице Речной 33-летний водитель автомобиля Фольксваген пренебрег требованиями дорожной разметки и выехал на встречную полосу. Своими действиями он мог спровоцировать ДТП.

Теперь водителю придется ответить за свои деяния. Составлен акт об административном нарушении.