В Брянске после зимы нуждается в ремонте Московский проспект

Особенно много ям отмечается в районе мясокомбината.

После зимы в Брянске стали нуждаться в ремонте сразу несколько участков Московского проспекта. В частности, обилие ям отмечается напротив мясокомбината. Требуют ремонта и отдельные участки проспекта Ленина в областном центре.

Причиной интенсивного разрушения асфальта специалисты называют то, что он часто оказывается залитым водой.

На участках, которые находятся на гарантии после ранее сделанного ремонта, недостатки будут устраняться за счет подрядчиков.