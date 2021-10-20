В Брянске пройдет операция «Безопасный обгон»

Нарушителей будут ловить в течение двух дней.

22 и 23 октября в Брянске пройдет оперативно-профилактическая операция «Безопасный обгон». Как сообщает городской ОГИБДД, ее цель – предупреждение ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

С начала года в Брянске зарегистрировано 13 аварий, случившихся из-за нарушений правил обгона. В результате один человек погиб, еще 16 получили травмы.