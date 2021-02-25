В Брянске разработают регламент по ремонту ям

На отремонтированных дорогах областного центра вновь выявили дефекты.

Заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный провел рабочее совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих капитальный ремонт дорог.

Как сообщили в мэрии, на 188 объектах, капитально отремонтированных с 2016 по 2020 год, выявлены дефекты площадью 1050 квадратных метров. Это 0,05% от общей площади.

«До наступления сезона подрядные организации в полном объеме должны устранить выявленные дефекты. Задача на предстоящий сезон – выполнить ремонтные работы качественно и своевременно. В сентябре дороги должны сдаваться в эксплуатацию. Ноябрьский асфальт никому не нужен, с такими организациями будем расторгать договоры», – заявил Кошарный.

Особое внимание на совещании уделили технологии устранения ямочности. Специалисты отметили необходимость применения дорожной фрезы, что позволит обеспечить более качественный и долговременный результат.

Станислав Кошарный поручил комитету по ЖКХ разработать соответствующий регламент по производству ямочного ремонта.

«Мы должны, наконец-то, уйти от неряшливых «пломб» на асфальте», — сообщил он.