В Брянске с начала года заменили 355 дорожных знаков

31 пешеходный переход оборудовали современными светофорами типа Т7.

Безопасность пешеходов обсудили в администрации Брянска.

Заместитель председателя городского комитета по ЖКХ Александр Курашов рассказал, что для повышения безопасности дорожного движения установлено и заменено 355 дорожных знаков. Во время ремонта обустроено 8 искусственных дорожных неровностей вблизи переходов.

Кроме того, на дорогах установлены 12 классических светофоров, а на 31 пешеходном переходе появились современные светофоры типа Т7. На проезжую часть в областном центре нанесли 24,2 тысячи квадратных метров разметки переходов. Из них почти половина — около школ и детских садов. Также в Брянске отремонтировали 56 километров наружного освещения и установили 3215 светодиодных светильников.