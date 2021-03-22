В Брянске за прошедшую неделю произошло 89 аварий

За прошедшую неделю – с 15 по 21 марта 2021 года – на территории областного центра зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 6 участников дорожного движения получили травмы различных степеней тяжести, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Брянску.

В трех столкновениях транспортных средств было ранено 5 человек. В одном ДТП пострадал пеший участник дорожного движения.

Кроме того, за прошедшую неделю в столице региона произошло 89 ДТП, в которых транспортные средства получили механические повреждения.