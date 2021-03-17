В Брянске залатали 1900 квадратных метров ям

Работы ведутся круглосуточно.

В Брянской городской администрации рассказали о ходе ямочного ремонта.

По данным мэрии, в минувшие выходные работы велись на улицах Луначарского, Гражданской и проспекте Станке Димитрова. В общей сложности дорожники отремонтировали более 22 квадратных метров проезжей части.

В понедельник площадь ремонта увеличили почти вдвое. Дорожники работали на улицах Менжинского, Орловской, Нахимова и Ульянова.

16 марта ямочный ремонт продолжился на улицах Красноармейской, Бежицкой, Ульянова и Инженерной. На разворотном кольце по улице Ульянова д

«Ремонт улиц в межсезонье с применением рециклера сам по себе недолговечен. Он направлен в первую очередь на ликвидацию аварийной ямочности – той, которая значительно влияет на безопасность дорожного движения», – пояснили в мэрии.

Всего с начала года дорожники устранили ямы на 1900 квадратных метров дорог.