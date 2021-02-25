В Брянской области расчистили более 6 тысяч километров дорог

Коммунальщики круглосуточно борются со снегом и льдом.

За минувшие сутки брянские коммунальщики произвели несколько циклов очистки дорог от снега и наледи.

Как сообщает региональное правительство, расчищено более 6 тысяч километров проезжей части и 3,6 тысячи километров обочин. Задействовано 239 единиц техники, которая работала всю ночь.

Для противогололедной обработки за сутки израсходовано более 3 тонн пескосоляной смеси, обработано 2,7 тысячи километров.

Вся техника оборудована системой световой сигнализации в условиях ограниченной видимости, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС.

Диспетчерская служба Управления автомобильных дорог Брянской области работает в круглосуточном режиме.

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах водителей просят звонить по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832) 66-65-67.

Напомним, 24 февраля на нечищеной брянской трассе перевернулась иномарка.