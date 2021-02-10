В Брянском районе 50-летнюю женщину водителя госпитализировали после ДТП

9 февраля около 09:00 на 3 км автодороги «Подъезд к п. Толмачево» в Брянском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

50-летняя женщина-водитель автомобиля Renault SR, двигаясь со стороны Брянска в направлении поселка Толмачево, не справилась с управлением и выехала «на встречку», где столкнулась с автомобилем Fiat Doblo под управлением 55-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП 50-летняя автоледи госпитализирована с растяжением связочного аппарата шеи, ушибом области шеи и грудного отдела позвонка.

Ранее в Брянском районе автоледи госпитализировали после ДТП с грузовиком.