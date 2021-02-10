В Брянском районе автоледи госпитализировали после ДТП с грузовиком

9 февраля около 08:45 на 5 км автодороги «Обход г. Брянска» в Брянском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

47-летняя женщина-водитель автомобиля Renault Megane, двигаясь со стороны города Орла, выехала «на встречку», где столкнулась с автомобилем «МАЗ» под управлением 46-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП 47-летняя автоледи госпитализирована с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ребер с правой стороны.

Напомним, в Брянске водитель «Мерседеса» ушиб пешехода зеркалом.